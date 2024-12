Isaechia.it - Grande Fratello, storica e amatissima protagonista del Gf Vip entra nella Casa come nuova concorrente!

Un’exdelVip farà ritornopiù spiata d’Italia.Stiamo parlando di Stefania Orlando, che ha partecipato alla quinta edizione del format condotto da Alfonso Signorini.anticipato da Davide Maggio, l’ex Vippona entreràdeldell’attuale edizione:Non più una, ma un albergo. Anzi, un motel. Sono lontani i tempi in cui alla ‘reclusione’ era davvero tale e si usciva,migliore delle ipotesi, dopo 100 giorni senza aver visto nessuno, ignari degli accadimenti del mondo esterno.Adesso, anche (e soprattutto) per cercare di movimentare edizioni che stentano a decollare, ilè un continuo via vai e i ‘bis’ si sprecano. Non ci riferiamo all’ingresso di Maria Monsè, che per la terza volta ha varcato la porta rossa, e nemmeno all’incursione di Dayane Mello ma ad unaveterana pronta a tornare