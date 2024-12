Quotidiano.net - Finazzer Flory:: "Fu audace e ricco di genio"

Leggi su Quotidiano.net

Nell’ambito della mostra Il Tempo del Futurismo, inaugurata i alla Gnam di Roma, ieri nella Sala delle colonne della Galleria d’arte moderna è andata in scena una serata tutta dedicata al poeta dello Zang Tumb Tumb. Protagonista dell’evento è stato l’attore e regista Massimiliano, che ha portato in scena una lettura teatrale tratta dai manifesti futuristi. Una performance che richiama proprio le “serate futuriste“ in cui Marinetti & soci declamavano i manifesti della loro poetica.è un grande appassionato e uno specialista del futurismo. "Noi crediamo al futuro, perché non abbiamo paura delle rivoluzioni", diceecheggiando Marinetti. Nella sua lettura, le parole di Filippo Tommaso Marinetti – e anche quelle dello scrittore Giovanni Papini – diventano una performance sull’identità italiana.