Corrieretoscano.it - Edoardo Bove ai compagni viola: “Ricominciate a giocare”

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –ai: “”La Fiorentina di Raffaele Palladino ha ripreso ad allenarsi per il match di Coppa Italia con Empoli di mercoledì 4 dicembre. E’ stato lo stessoricoverato all’ospedale di Careggi a sollecitare ia tornare in campo in videochiamata., 22 anni, ricoverato dopo il malore al diciassettesimo della partita con l’Inter al Franchi di Firenze domenica 1 dicembre.La stessa Fiorentina informa che “viste le notizie rassicuranti” e “dopo la videochiamata cheha voluto fare con tutti i suoi, il mister e lo staff tecnico riuniti alPark, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì.Il presidente Commisso è in costante contatto con la dirigenzae la famiglia died è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui”.