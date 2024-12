Ultimouomo.com - E se l'Atalanta vincesse lo Scudetto?

Se è vero che le vie per la vittoria sono infinite, di certo Napoli ene hanno prese due che passano per punti opposti. Almeno a leggere i numeri, le due squadre che si stanno contendendo la vetta della classifica (aspettando ovviamente il recupero di Fiorentina-Inter) sembrano incarnare gli eterni opposti del dibattito calcistico, non solo italiano: i campionati si vincono con la difesa, da una parte; per vincere bisogna fare un gol più dell’avversario, dall’altra. A guardare le classifiche degli Expected Goals fatti e subiti, infatti, le squadre di Conte e Gasperini vivono una situazione quasi esattamente speculare: la prima sembra aver costruito la sua classifica sull’eccellenza difensiva (0,65 xG subiti per 90 minuti, secondo i dati StatsBomb peggio solo della Juventus; ma anche solo 1,15 prodotti, un dato che la classifica solo sesta tra le squadre di Serie A); la seconda su quella offensiva (con 1,65 xG prodotti per 90 minuti nessuno fa meglio in campionato; ma con 1,01 subiti è solo nona da un punto di vista difensivo, appena sopra la media della Serie A).