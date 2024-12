Lanazione.it - Due ricercatrici di Unipi premiate con l'Erc Consolidator Grant della Commissione Europea

Pisa, 3 dicembre 2024 - Sono due i progetti dell’Università di Pisa che hanno ricevuto l’ERC, uno dei più prestigiosi finanziamenti, destinato ae ricercatori nella fase intermedialoro carriera, finalizzato a rafforzare i loro gruppi di ricerca e perseguire attività di ricerca innovativa. Ad aggiudicarsi il finanziamento sono state Paola Binda, professoressa associata al Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, che ha ottenuto 1.99 milioni di euro per cinque anni per il progetto “PredActive”, ed Elisa Coda, ricercatrice al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, che ha ottenuto 1.55 milioni di euro per il progetto “ArOMa”. In entrambi casi l’Università di Pisa è la Host Institution dei progetti.