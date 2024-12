Ilrestodelcarlino.it - Design esterno del nuovo tram di Bologna, oltre 24mila voti in una settimana

, 3 dicembre 2024 - Quale colore preferisci per ildi? A questa domanda hanno risposto, per ora,in una. Il sondaggio del Comune è stato lanciato 7 giorni fa e numerosi cittadini hanno espresso la propria opinione. Per scegliere ildel, tra 2 diverse proposte, c’è tempo fino alle 23.59 di domenica 8 dicembre. Al momento il voto vede un serrato testa a testa tra la proposta A "Identità, tradizione, nobiltà e prestigio" e la B "Il Rosso". Massimiliano Donati "Ringrazio tutte le cittadine e cittadini che hanno espresso la propria preferenza in questa primadi voto - ha detto il sindaco Matteo Lepore -. Un risultato di partecipazione molto rilevante. Invito tutti coloro che non lo hanno ancora fatto a votare nei prossimi giorni per scegliere il colore di quello che diventerà nei prossimi anni uno dei simboli della nostra città.