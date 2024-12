Ilgiorno.it - Da Malpensa al Giappone senza scali: inaugurato il volo diretto per Tokyo Haneda

Leggi su Ilgiorno.it

E' partito questa mattina, martedì 3 dicembre, il primodella più grande compagnia aerease, All Nippon Airways (Ana). Collega l’aeroporto internazionale di Milanocon unnonstop tre volte a settimana, martedì, giovedì e domenica. Il servizio, che viene effettuato con un aeromobile B787-9 da 215 posti parte dall'aeroporto varesino alle 10.30 e atterra allo scalo metropolitano della capitalese la mattina presto, per consentire sia ai viaggiatori d'affari che ai turisti di sfruttare l'intera giornata. L'aeroportosi trova a soli 20 minuti dal centro città ed è ben collegato con la rete di trasporti di. Da qui è possibile continuare il viaggio con unin coincidenza verso una delle numerose destinazioni Ana all’interno del, come ad esempio Osaka, Sapporo, Okinawa, Fukuoka, o verso altre mete dell’area Asia-Pacifico.