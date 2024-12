Iltempo.it - Crisi politica e sociale in Francia: subbuglio contro il governo, pronti i maxi-scioperi

Leggi su Iltempo.it

In pienacon due mozioni di censura in esame domani al parlamento, sulBarnier si abbatte anche una bufera. Gli agenti della pubblica amministrazione hanno indetto per giovedì una giornata di azione e i sindacati unsciopero, minacciando di aprire un nuovo frontenel mezzo della. Si amplia il malcontento nei confronti dei provvedimenti governativi, con questo nuovo braccio di ferro dopo le manifestazioni dei ferrovieri e degli agricoltori, questi ultimi anche sull'accordo Mercosur. Giovedì insono previste decine di manifestazioni su appello del movimento intersindacale, in particolare a Parigi. Nella capitale, l'insi terrà all'inizio del pomeriggio presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, da dove un corteo dovrà raggiungere Place d'Italie.