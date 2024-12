Bubinoblog - COPPA ITALIA: OTTAVI DI FINALE SU ITALIA 1 MA QUALCHE PARTITA AIUTEREBBE CANALE 5

Da martedì 3 a giovedì 5 dicembre torna lacon i primi quattrodi: match in cui entrano in gioco i top club di Serie A, in esclusiva in chiaro su1.Le partite saranno in streaming su Mediaset Infinity e sul portale Sport Mediaset.5 prosegue la normale programmazione. Di seguito, il dettaglio del programma dei primi quattro.MARTEDÌ 3 DICEMBREBologna-Monza, in diretta alle ore 18.30, su1Telecronaca: Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.Milan-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su1Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero.Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Cristian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.MERCOLEDÌ 4 DICEMBREFiorentina-Empoli in diretta alle ore 21.00, su1Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.