Metropolitanmagazine.it - Continuano le proteste in Georgia, cosa sta succedendo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Insi registra la quinta notte consecutiva dicontro la decisione del governo guidato da Sognono di sospendere i negoziati per l’adesione all’Unione europea fino alla fine del 2028. Le manifestazioni si estendono oltre la capitale TbilisiI critici accusano il partito al governo Sognono di adottare politiche sempre più autoritarie e filo-russe, in un allontanamento dall’Occidente che ha attenuato le speranze delladi intraprendere il percorso promesso da tempo verso l’adesione all’UE. Lesono state accolte con una violenta repressione da parte della polizia, mentre il partito al governo e migliaia di dimostranti sono coinvolti in una battaglia sempre più profonda sul futuro del Paese e sulla necessità o meno per ladi stringere legami più stretti con la Russia o l’Europa.