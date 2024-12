Combinata nordica Cdm Lillehammer 2024 | otto gli azzurri convocati

Leggi su Sportface.it

Il direttore tecnico Ivo Pertile ha diramato la lista degliper la tappa di Coppa del mondodi, secondo atto stagionale nonché primo che coinvolge entrambi i generi, visto che prende il via anche la Cdm femminile. Torna Alessandro Pittin, poi in gara ci saranno anche Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti, Veronica Gianmoena, Daniela Dejori, Greta Pinzani. La tappa norvegese si aprirà giovedì 5 dicembre con il PCR femminile dal trampolino Hs98 che precederà la Gundersen del giorno successivo e l’Individual Compact di sabato 7, mentre il settore maschile sarà sullo stesso trampolino venerdì 6 per il salto provvisorio di gara, seguito a sua volta da Gundersen e Individual Compact.Dal 3 al 6 dicembre, invece, a Tarvisio lavoreranno la squadre giovanili: Eros Consolati, Stefano Radovan e Bryan Venturini del gruppo C si alleneranno slo sguardo del tecnico Walter Cogoli mentre dal 5 al 9 dicembre saranno impegnati nove atleti del settore giovanile: Leoniè Runggaldier, Erika Pinzani, Min Iorio, Martino Zambenedetti, Ludovica Del Bianco, Manuel Boninsegna, Martin Chenetti, Felix Mair e lo stesso Bryan Venturini.