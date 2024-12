Formiche.net - Cardiologia del futuro, la ricetta di Schillaci tra prevenzione, ricerca e innovazione

, diagnosi precoce escientifica: sono questi i pilastri per affrontare la sfida delle malattie cardiovascolari e garantire la sostenibilità del nostro sistema sanitario. Prima causa di mortalità e disabilità permanente in Italia, le patologie cardiovascolari rappresentano una priorità di salute pubblica e una sfida globale che richiede un approccio innovativo e interdisciplinare”. Queste le parole del ministro della Salute Orazioin occasione dell’appuntamento dedicato alle innovazioni nel trattamento delle malattie cardiovascolari, tenuto ieri presso la Camera dei deputati e moderato dall’editorialista Rcs Alessandro Vocalelli e organizzato dal Policlinico Tor Vergata.SANITÀ PROATTIVA“Nessun sistema universalistico come il nostro può essere a lungo sostenibile senza un’importante riduzione delle malattie croniche.