Braconi goleador. Il ritorno di Baleani

Terza vittoria consecutiva per il Castelfidardo nel giro di una settimana. La squadra di Giuliodori espugna il campo del Roma City Fc. A decidere è un altro gol in diagonale, dopo una verticalizzazione, come in mezzo alla settimana, in Coppa Italia, nei sedicesimi a Senigallia. Mercoledì Nanapere in versione assist man verticalizza per Caprari autore del gol qualificazione. Domenica Nanapere si è ripetuto. Cambia però chi ha segnato:, al secondo centro consecutivo in campionato. "Sì, è vero, il gol è simile a quello di Caprari, di diverso solo che mi sono inserito tra il terzino e il centrale di difesa - racconta Lorenzo, classe 2002 -. Non è uno schema, ma comunque io e Nana (Nanapere ndr) ci troviamo bene, mi ha messo una gran palla. Sono al quarto gol stagionale in campionato e questo lo voglio dedicare a Chiara, la mia ragazza".