Biancaneve | Il trailer del film Disney in live action

Nella giornata odierna laha diffuso in rete ilufficiale di, la nuova versionecon protagonista Rachel Zegler.Il nuovodelmostra la bellezza del sontuoso design della produzione, gli amati personaggi Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo, ed offre un primo sguardo alla ballata “Waiting on a Wish” (titolo originale), una delle nuovissime canzoni originali dei vincitori di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award (EGOT), Benj Pasek e Justin Paul (The Greatest Showman).Ilsarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 20 marzo 2024.IlItalianoNote di ProduzioneLa magica avventura ripercorre la storia senza tempo con Rachel Zegler (West Side Story) nel ruolo della protagonista e Gal Gadot (Wonder Woman) nei panni della matrigna, la Regina Cattiva.