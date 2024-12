Lanazione.it - Autopsia per il clochard. La famiglia in attesa della salma da cremare

Ladi Marco Basciu vuole vederci chiaro. In particolare la figlia delmorto la scorsa settimana vuole sapere il motivo per cui il padre ha perso la vita al piano sotterraneo del centro commerciale la Prada, dove dormiva da quasi vent’anni e dove tutti lo conoscevano e aiutavano. Di pari passo potrebbe essere disposta l’sulla. In questi giorni i due fratelli di Marco e la figlia, provenienti dalla Sardegna, regione di origine del defunto, erano in città per recuperare ladel 64enne e riportarla nell’isola di Sant’Antioco, città natale dell’uomo dove risiede la. Tuttavia le autorità non avrebbero rilasciato il nulla osta proprio per consentire all’anatomo patologo di eseguire l’esame autoptico. Intanto Nesh, il cane che Marco aveva adottato da 5 mesi per non sentirsi troppo solo ora e con il quale viveva inseparabile, ha una casa.