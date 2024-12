Biccy.it - Artista escluso da Sanremo si commuove: “Era l’ultima promessa”

Domenica scorsa Carlo Conti ha svelato il listone del Festival di2025, con i 30 big che hanno passato la scrematura. Ci sono state reazioni sia dai cantanti che ce l’hanno fatta, che dagli esclusi. Tra chi non è stato scelto, qualcuno è stato ironico, altri polemici ma c’è stato unche ha commosso i suoi fan. Gionny Scandal ieri sul suo profilo Tik Tok si è detto dispiaciuto non tanto perché il prossimo febbraio non si esibirà sul palco del Teatro Ariston, ma perché aveva promesso a sua nonna (che adesso non c’è più) che sarebbe andato a. Il cantante di Solo Te e Me ha concluso il video confessando che non mollerà e che spera di poter mantenere lafatta l’anno prossimo.Gionny Scandal, l’fa una confessione su2025: “Spero di mantenere lal’anno prossimo”.