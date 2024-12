.com - Affitti brevi, addio al check-in ‘fai da te’. Gualtieri: “Finalmente i Comuni avranno uno strumento utile”

Cambia la normativa per i-in neglie bed and breakfast, con nuove disposizioni che interessano l’intero territorio nazionale, compresa Roma. Da ora in poi, non sarà più permesso utilizzare sistemi di self-in, come le keybox con lucchetto, che erano diventate una soluzione molto comune soprattutto nelle grandi città., obbligo di identificazione in presenzaI gestori o proprietari delle strutture dovranno incontrare di persona gli ospiti per verificarne l’identità. Questo significa che non sarà più sufficiente affidarsi a modalità di identificazione da remoto, considerate non conformi alla normativa vigente. La direttiva arriva direttamente da una circolare del Ministero dell’Interno, che sottolinea l’importanza di garantire un controllo accurato degli ospiti per motivi di ordine pubblico e sicurezza.