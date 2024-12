Cityrumors.it - Abbandono di minore e il mistero della portinaia: Totti sempre più nei guai

Leggi su Cityrumors.it

L’ex giocatore e bandieraRoma si trova al centro di un rischioso diverbio con la ex Ilary Blasi e la figlia lasciata sola a casa: l’ex campione rischiaFrancescopiù nei. La moglie Ilary lo incalza, la Procura un po’ di più soprattutto sul caso del presuntodie la denuncia dell’ex moglie nei confronti dell’ex giocatoreRoma. Si pensava che la situazione andasse verso un chiarimento con l’archiviazione, invece neanche per sogno.die ilpiù nei(Ansa Foto) Cityrumors.itSi va avanti senza sosta e con dovizia di particolari che sonopiù negativi per l’ex bandieraRoma, anche perché, nel momento in cui la figlia piccola era a casa, si sospetta da sola, l’ex campione si trovava in una pizzeria a pochi passi da casa con la polizia che era sotto la sua abitazione.