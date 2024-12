Anteprima24.it - A processo nonostante prove a favore, 23enne assolto

Tempo di lettura: 2 minutiAccusato di rapina ai danni di un ragazzo, non fu ufficialmente riconosciuto durante le indagini preliminari ma comunque mandato dalla Procura a, dove è statoper insussistenza del fatto anche su richiesta dello stesso pubblico ministero. È accaduto al Tribunale di Napoli Nord dove undi origine marocchina, da tempo residente in Italia a Teverola (Caserta), è riuscito con l’avvocato difensore Enzo Guida a dimostrare alla propria innocenza, che era già emersa in fase di indagine. L’episodio risale al settembre del 2022, quando un ragazzo di Aversa denunciò di essere stato aggredito e derubato di soldi e cellullari da un gruppo di persone.Nella immediatezza dei fatti riconobbe un minore, nei cui confronti si è proceduto in modo separato dinanzi al competente tribunale minorile.