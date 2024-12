Anteprima24.it - Una giornata particolare per le detenute di Seconsigliano a Pompei

Tempo di lettura: 2 minutiDomani 3 dicembre, il Rotarysupportato dall’ Ufficio del Garante regionale delle persone private della libertà personale, realizzerà “una”, rivolta a 10recluse nel carcere di Secondigliano che, a causa del bradisismo, ospita oltre 83 donne provenienti dall’Istituto penitenziario di Pozzuoli.Le donne saranno prese in custodia dal Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello e dai volontari del Rotary per vivere fuori le mura una esperienza unica. Visiteranno il Parco archeologico di, saranno ospitate per un pranzo insieme e poi, visiteranno il Santuario dinell’ anno giubilare. Nel pomeriggio varcheranno la soglia del Comune didove, alle ore 15, saranno ricevute dal Sindaco Carmine Lo Sapio e da una rappresentanza dell’Amministrazione comunale.