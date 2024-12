Quotidiano.net - Ucraina news, Scholz a sorpresa Kiev: niente missili Taurus, ma 650 milioni di euro in armi. Mosca: consegnati all’esercito altri 30 mila nuovi droni

Roma, 2 dicembre 2024 - Il cancelliere tedesco Olafè aper una visita non annunciata. "Vorrei chiarire qui che la Germania rimarrà il più forte sostenitore dell`inpa", ha detto al suo arrivo al viceministro degli Affari esteri ucraino Oleksandr Mishchenko., che oggi incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky, continua a negare ia lunga gittata chiesti con insistenza da, però con sé porta in dono la conferma di nuoveper un valore di 650di, che saranno consegnate già a dicembre all'esercito ucraino., con gli Stati Uniti sempre più distanti, e davanti al bilancio per la Difesa russo record fatto approvare da Putin per il 2025, sta cercando di frenare la nuova ondata di attacchi che l'esercito del Cremlino ha iniziato a sferrare intensamente nel dopo elezione di Trump, e per questo necessita di constante approvvigionamento.