Tutto bloccato Banca italiana in down accesso impossibile ai conti da app | cosa sta succedendo

In queste ore, i correntisti del gruppo Intesa Sanpaolo stanno affrontando numerosi disservizi che hanno generato confusione e preoccupazione. Tra i problemi segnalati, i più gravi riguardano l’impossibilità di accedere aionline e la mancata visualizzazione di accrediti importanti come stipendi e pensioni. “Non si riesce ad accedere al conto tramite app, compare un messaggio di errore; oppure, chi ci riesce magari tramite sito web, non riesce a fare nessuna operazione né a visualizzare movimenti recenti”. Le segnalazioni, raccolte soprattramitedetector, hanno raggiunto un picco di oltre 7mila in poche ore.>> “Investito da scooter pirata”. Massimo Lopez,è successo e come staIl disservizio coinvolge non solo i clienti di Intesa Sanpaolo, ma anche quelli che utilizzano i servizi di Isybank, appartenente allo stesso gruppo.