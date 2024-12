Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-12-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente con difficoltà di transito su via della Pisana altezza via della Tenuta La Pisana nelle due direzioni di marcia e su via della Pisana da oggi al 9 dicembre divieto di transito tra via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nei due sensi di marcia da ieri chiusa al transito per una voragine via Fosso dell’Osa degli a te le numerose linee bus e che vi transitano questa sera alle 20:45 all’Olimpico si giocaAtalanta partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A Come di consueto È previsto un notevole aumento delnella zona dello stadio e sulle strade di accesso nell’area del Foro Italico inevitabili i disagi alla circolazione ma per i dettagli di queste da altre notizie potete consultare il sito it è tutto Grazie per l’attenzione In collaborazione con Luce Verde infomobilità