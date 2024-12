Lapresse.it - Stellantis, Conte a confronto con operai Pomigliano: “Aprire subito tavolo europeo”

Le immagini deltra il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, e glidi Trasnova impiegati nello stabilimentodid’Arco, durante la visita del leader pentastellato al presidio di protesta dei lavoratori per il mancato rinnovo della commessa tra il colosso automobilistico e Trasnova, che opera nel settore della logistica e dei trasporti. “L’unica cosa che bisogna fare, secondo me, a livelloe italiano, è mettersi intorno a untutti quanti responsabilmente. Forze di maggioranza e forze di opposizione, per noi qui non conta quando c’è da risolvere un problema. Però, il governo si assuma le sue responsabilità. Che cosa ci dice il governo con? Che progetto hanno? Adesso Elkann con questa accelerazione della crisi, che era nell’aria, deve prendere la situazione in mano insieme agli altri soci (parlo della famiglia Peugeot e del governo francese) e devono portarci un piano industriale”, ha dettoagli