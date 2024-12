Nerdpool.it - Star Wars: The Acolyte – Darth Plagueis avrebbe avuto un ruolo più centrale nella seconda stagione

Leggi su Nerdpool.it

Ladi: The, Manny Jacinto, ha dichiarato che la serie sarebbe stata più ricca dise fosse stata rinnovata per una. Durante un panel al FanExpo di San Francisco ospitato da Collider, l’attore ha risposto a una domanda dei fan su cosa sarebbe successo in These fosse proseguito. Jacinto ha esitato a rivelare troppi dettagli, ma ha confermato chesarebbe stato un fattore. “Ci sarebbe stato sicuramente qualcosa di più su, o se non addiritturaterzadello show, ma non posso dirlo, perché, sapete, potremmo tornare indietro”, ha detto Jacinto. “Non voglio rovinare nulla, né dare false speranze a nessuno, ma direi solo che c’è molto altro da esplorare, di sicuro”., che era il maestro Sith di Palpatine, fa un’apparizione cameo nel finale di, segnando il debutto del personaggio sullo schermo.