Pio Esposito | Sogno nel cassetto? Tornare all’Inter un giorno!

Tra i tanti rappresentati dell’Inter presenti all’evento del Gran Galà del Calcio di questa sera, c’è anche il giovane Francesco Pioche attualmente veste la maglia dello Spezia. Le parole dell’attaccante cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.IL– Francesco Pio, intercettato da Matteo Barzaghi per Sky Sport 24, dichiara: «È un onore grandissimo stare qui, è pieno di gente importante, con i top del calcio italiano. Un onore stare in mezzo a questi campioni. Oggi si vota la top 11 della Serie A, quindi parliamo dei calciatori più importanti del campionato italiano e per me è un orgoglio grandissimo essere qui. Qual è il mio? Ildi quest’anno, mi piace ribadirlo, è sicuramente quello di riin Serie A con lo Spezia. Poi ilnelè quello diuna indossare la maglia dell’Inter.