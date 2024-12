Sport.quotidiano.net - Pesca, la coppia Naro-Guarino campione interprovinciale

Il 2024 è stato l’anno delle Olimpiadi, e quindi tutte le Federazioni del Coni entro marzo del prossimo anno dovranno rinnovare tutte le cariche a tutti i livelli, tutto questo ovviamente rallenta quella che è la preparazione dei calendari agonistici per il prossimo anno, fatte salve le attività internazionali programmate già da tempo. L’ultima attività che il comitato delladi Superficie provinciale ha messo in programma per questo 2024 è il campionatoinvernale a coppie, manifestazione che è finita con il successo dellaMichelee Giuseppedella Canne Estensi Colmic. Il campo di gara per tutte le prove è stato quello del Po di Volano a Medelana, e l’organizzazione è stata curata dal Cps Codigoro Maver, direttore di gara Gianfranco Camattari, giudice di gara Luciana Poli, elaborazione classifiche Alberto Guerzoni.