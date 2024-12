Thesocialpost.it - Palermo, incidente in centro: grave ragazza di 15 anni

Schianto contro un cassone:una 15enne, indagini in corsoUnadi 15è ricoverata in gravi condizioni al Civico dopo un drammaticoavvenuto nella notte in via Gaetano Parlavecchio, nei pressi del cimitero Sant’Orsola. L’auto su cui viaggiava, una Smart, è finita contro un cassone scarrabile che, secondo le prime verifiche, non era adeguatamente segnalato. Alla guida del veicolo c’era un diciannovenne, G.C., le cui condizioni sono risultate meno preoccupanti: dopo le cure, è stato dimesso con una lieve contusione al polso.La dinamica dello schiantoL’impatto si è verificato poco dopo le 2 del mattino, mentre la Smart procedeva in direzione di piazza delle Cliniche. Giunti all’altezza del civico 46, l’auto ha colpito violentemente il cassone metallico. Il 118 e le pattuglie della polizia municipale sono intervenute immediatamente, trasportando entrambi i giovani al pronto soccorso.