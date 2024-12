Ilgiorno.it - Morte di Ramy Elgaml: perizie tecniche sul TMax e sulla carrozzeria della Giulietta dei carabinieri

Milano, 2 dicembre 2024 – È ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Paolo, anche se ieri sera ha aperto gli occhi, ed è uscito dal coma farmacologico dando i primi segni di miglioramento. Fares Bouzidi, il 22enne originarioTunisia era alla guida dello scooter che, al termine dell’ inseguimento dei, si è schiantato contro un muretto in via Quaranta, nei pressi del Corvetto. Nell’incidente è morto il passeggero,, il 19enne egiziano., il 19enne egiziano che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter mentre era inseguito dai, in una foto tratta dal suo profilo Facebook. FACEBOOK/+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONEFONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ Il 22enne, in attesa di un eventuale intervento, è attualmente agli arresti domiciliari al Policlinico.