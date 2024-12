Ilgiorno.it - Milano, sarà un nuovo record: "Ma noi puntiamo sulla qualità"

Assessora comunale al Turismo Martina Riva, qual è il punto sul turismo ain vista della fine del 2024? "Ci accingiamo a chiudere un altro anno daper il turismo milanese: le proiezioni ci suggeriscono che entro il 31 dicembre si andrà oltre 8,5 milioni e si potrebbe arrivare vicini ai 9 milioni di arrivi in città". Nel 2023 gli arrivi nel capoluogo lombardo si erano “fermati“ a 8.487.200. "Esatto. Siamo di fronte a una crescita esponenziale se si considera che solo due anni fa i visitatori nel capoluogo lombardo era stati 6,7 milioni: nel 2024, dunque, registreremo un aumento di oltre due milioni di persone. Ciò ci permette di dire che la crescita del settore nella nostra città è una tendenza di lungo periodo. Nel decennio dal 2010 al 2019, inoltre, il numero di visitatori in arrivo aè stato del 41% in più: un risultato legato all’effetto Expo 2015".