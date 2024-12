Milan-Sassuolo Grosso | Vogliamo passare il turno è una bella opportunità

Leggi su Sportface.it

“Questa partita ha un’importanza grande, ci tuffiamo in una competizione diversa rispetto a quella per cui lavoriano quotidianamente e in cui ci sono tante squadre di un livello altissimo. Per noi è una, da giocare con coraggio e personalità, sapendo che ci saranno delle difficoltà da affrontare insieme”. Queste le parole dell’allenatore del, Fabio, alla vigilia della sfida di San Siro contro il, valida per gli ottavi di Coppa Italia. “Mi aspetto un avversario forte, in un contesto bello, che vuole superare ilcosì come noi – ha aggiunto il mister dei neroverdi, in testa alla classifica di Serie B, ai microfoni dei media del club – Sappiamo che sarà molto difficile maprovare a giocarci le nostre carte. Arriviamo alla gara pronti e cercheremo di dimostrarlo sul campo, mi piacerebbe vedere una partita in cui non siamo le vittime sacrificali”.