Milan il Codice Gerenzani | Yunus Musah l’uomo che non ti aspetti e che invece fa la differenza

Secondo ilildi Paulo Fonseca ha trovato inche non tiquello che fa laFinalmente una vittoria convincente del, dopo gli ultimi alti e bassi sia in campionato sia in Champions League. Un successo mai messo in discussione, quello contro l’Empoli di Mister Roberto D’Aversa, grazie, in primis, ad un ritrovato equilibrio nella disposizione in campo, che ha contemplato la presenza di.Paulo Fonseca, dopo mesi di tentativi, sembrerebbe aver realizzato che il giovane centrocampista americano è quello, in rosa, al momento , almeno, maggiormente in grado di fornire quel peso fisico necessario ad interpretare la doppia fase, che difetta attualmente a Loftus Cheek, per non parlare di Chukuweze., nello scacchiere di destra, con Pulisic dietro un Morata più avanzato e pericoloso in area avversaria, ha fornito quel contributo alla mediana, che rende anche più libero l’ottimo Rejinders, migliore in campo contro i toscani, di esprimersi in modo più congeniale alle sue caratteristiche più spiccatamente offensive.