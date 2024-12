Metropolitanmagazine.it - Massimo Lopez investito da un pirata della strada a Roma

Attimi di paura per, l’attore e comico, infatti, sarebbe statoda un. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23.30 di venerdì 29 novembre, all’esterno del Teatro Olimpico di, dovesi era appena esibito con Dove eravamo rimasti, lo spettacolo in cui duetta con il collega Tullio Solenghi.Il comico era nei pressi di piazza Gentile da Fabriano insieme ad alcuni amici quando, secondo le prime ricostruzioni, un conducente in moto, viaggiando ad alta velocità, avrebbe perso il controllo del mezzo e colpito il gruppo.sarebbe stato colpito in pieno dallo scooter ed è stato portato in ospedale, dove i medici hanno accertato una frattura al naso, una a un ditomano e diverse escoriazioni. Il conducente, invece, sarebbe risalito sul veicolo e fuggito, approfittandoconfusione che si era venuta a creare.