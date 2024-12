Movieplayer.it - James Van Der Beek vende merchadise autografato di Varsity Blues a causa dei costi delle cure contro il cancro

Leggi su Movieplayer.it

L'ex star di Dawson's Creek ha deciso di mettere in vendita alcuni cimeli della sua carriera per raccogliere fondi per lemediche.Van Derha deciso dire del merchandise cinematografico per finanziare i trattamenti per il suoal colon-retto. Nella sua Instagram Story di venerdì, l'attore ha condivisomaglie simili a quelle del film sportivo del 1999,. Nella storia e nel post sulla sua pagina Instagram, Van Derha promosso i prodotti, invitando gli utenti ad ordinare una maglia per riceverla con l'autografo prima di Natale. Rivolgendosi ai suoi 1,6 milioni di follower, ha rilanciato anche l'hashtag #cancerisexpensive (ilè costoso). Fondi per leLo scorso 22 novembre,Van Der