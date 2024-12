Ilgiorno.it - Incubo Pedemontana, l’alternativa di 11 Comuni della Brianza Est: “Potenziate la tangenziale”

Monza – Uniti, senza indugio, verso la meta: cancellare la tratta D breve di. La battaglia degli 11Est passa da una passeggiata fra Ornago e Vimercate lungo il sentiero appena recuperato all’interno del Parco Pane con i soldiRegione e che rischia di essere cancellato dalla nuova autostrada. Il simbolo di beni senza prezzo, ambiente e paesaggio, che la variante piovuta su questo spicchio di Lombardia quando il progetto sembrava morto e sepolto, “rischia di eliminare per sempre. Al postonatura arriverà il cemento”. E il nuovo dossier delle Amministrazioni con le osservazioni alla Valutazione di impatto ambientale in itinere ribadisce il concetto: "È un’opera irrazionale e dannosa”, la sintesi. “Carte alla mano abbiamo sottolineato le contraddizioni del procedimento ed evidenziato le gravi lacunedocumentazione, forti di pareri tecnici autorevoli del Centro Studi Pim sul piano trasportistico e del parco Pane in materia ambientale”, spiega Francesco Cereda, primo cittadino di Vimercate, per tutti i colleghi.