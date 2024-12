Linkiesta.it - Il vizio mediatico di abusare dei luoghi comuni sul Medioevo

In Italia l’uso giornalistico di«medievali» dilaga. All’epidemia contribuiscono i discorsi dei politici, che da un lato assorbono il lessico dei mass media, dall’altro lo alimentano, in un interscambio di stereotipi che, ripetuti nel tempo, si consolidano. Non a caso gli storici accademici, medievisti in testa, sono spesso insofferenti nei confronti dei giornalisti e deicatori a vario titolo (conduttori, influencer, youtuber, ecc.); tanto che di solito l’etichetta «stile giornalistico» equivale a una bocciatura quando, in ambiente universitario, si giudica un libro.(.) È vero che gli stereotipi sulsono diffusi in tutte le società con una matrice europea e cristiana, in Europa e fuori: basti pensare al fatto che il medievalismo, inteso come campo di studi dedicato all’esistenza di un rapporto tra ilche è esistito e ilimmaginato successivamente, è nato negli anni Settanta e Ottanta del Novecento negli Stati Uniti.