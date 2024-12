Lettera43.it - Hellas Verona, cessione vicina: Presidio Investors a un passo dall’acquisizione

Leggi su Lettera43.it

, il fondo texano interessato all’, è a undall’acquisto del club e punta a un progetto ambizioso, che passa anche da un nuovo stadio Bentegodi. A rivelarlo è stato Sky Sport, che ha confermato le indiscrezioni filtrate a metà novembre e le cifre di una trattativa che sembra quasi conclusa. L’operazione per il passaggio della società gialloblù dall’attuale presidente Maurizio Setti al fondo americano si chiuderà per una cifra tra i 72 e i 75 milioni di euro. Poipunta al rifacimento dello stadio Bentegodi: non un restyling ma una vera e propria ricostruzione, dopo la demolizione dello storico impianto.Il logo dele lo stadio Bentegodi (Getty Images).Il fondo americano ha incontrato il sindaco TommasiSe così fosse, ildovrebbe giocare almeno un paio d’anni in uno stadio provvisorio.