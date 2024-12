Thesocialpost.it - “Grazie a tutti”. Bove, le prime parole dopo il malore in Fiorentina-Inter

Leggi su Thesocialpost.it

Edoardoha trascorso una notte tranquilla all’ospedale Careggi, dove nella serata del 1 dicembre era stato trasportato in seguito alaccusato in. Il centrocampista, ricoverato in terapia intensiva e inizialmente sedato farmacologicamente, è stato estubato: attualmente è sveglio e lucido e risponde alle domande. In serata,gli esami del caso, è atteso un nuovo bollettino medico. Proprio in queste ore, il calciatore ha anche pronunciato leil.Leggi anche: Elisabetta Canalis a Belve: «Con Vieri relazione tossica, ho provato a picchiarlo»Come riportato da Repubblica,ha voluto rilasciare poche, sentite: “”. Un modo per tranquillizzare le tante persone che si sonoessate a lui e per ricambiare il calore che lo ha subito circondato,il drammatico svenimento nel corso del match con l’