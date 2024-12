Davidemaggio.it - Elisabetta Canalis: “Maddalena Corvaglia? Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me”

Leggi su Davidemaggio.it

Nella terza puntata di Belve, oltre a Sonia Bruganelli, c’è spazio – come da DM anticipato – anche per. Tra lavoro e vecchi amori, tra cui quello con George Clooney, l’ex velina ha parlato anche del suo rapporto d’amicizia con, interrotto ormai da diverso tempo. Ecco le dichiarazioni, in onda domani sera in prima serata su Rai 2.Le storie con Vieri e ClooneyLa chiacchierata si sofferma sui grandi amori della, che sostiene di avere “sofferto tantissimo” per amore. Si parte dunque da Bobo Vieri il quale, stando a un racconto dello stesso calciatore, veniva inseguito in strada dall’ex velina “per pestarmi“. “E’ successo davvero? Ha menato Vieri?“, chiede Fagnani ottenendo la risposta di:Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo.