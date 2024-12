Inter-news.it - Bove, anche Gravina in visita. Diversi giocatori all’ospedale – Sky

Edoardosta meglio, respira in maniera autonoma e risponde alle domande dei familiari. Il calciatore dopo Fiorentina-Inter è stato portatoCareggi, dove sta ricevendo visite. Le ultime da Sky Sport.MALORE – Il peggio ormai è passato. Nelle ore successive a Fiorentina-Inter si è pensato solo al peggio, le reazioni deiin campo non facevano presagire a nulla di positivo. Edoardoè caduto da solo a terra e ha perso i sensi, è stato trasferito prontamenteCareggi e ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni sono diventate la notizia principale della serata, l’unica preoccupazione del mondo del calcio rimasto per qualche attimo con il fiato sospeso.VISITE – In mattinata le notizie arrivate sono tutte positive.sta bene, risponde alle persone che gli sono intorno ed è stato estubato.