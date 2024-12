Quifinanza.it - App di Intesa Sanpaolo down per molti utenti, saltano stipendi e pensioni

Leggi su Quifinanza.it

Problemi per l’app di, che è segnalatafin dalle prime ore del mattino del 2 dicembre. I clienti del gruppo bancario più grande d’Italia non riescono ad accedere ai propri profili di home banking, né da browser internet né da applicazione.Il sitodetector ha rilevato un picco di segnalazioni poco prima delle nove del mattino. Da allora il numero diche hanno riportato problemi è calato, ma i problemi non sembrano ancora essere stati risolti. Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte della banca.I problemi all’app diL’applicazione di accesso all’home banking di, la più grande banca italiana, sta avendo alcuni problemi da questa mattina. Le prime segnalazioni di difficoltà di accesso al portale, apparse sul sito specializzatodetector, sono in realtà della nottata, ma il grosso dei reclami sono arrivati a partire dalle 7:00 del 2 dicembre.