Tvplay.it - Addio Juve, altra batosta per Thiago Motta: l’annuncio ufficiale

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo il pari rimediato contro il Lecce, bisogna registrare un’brutta notizia per.Lantus diha pareggiato ancora una volta. Dopo il pari rimediato nell scontro diretto di una settimana fa contro il Milan e quello in Champions League contro l’Aston Villa, infatti, i bianconeri non sono andati oltre l’1-1 anche ieri al Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.per(LaPresse) tvplay.itI bianconeri, dopo due pali colpiti nel primo tempo, hanno sbloccato il match nella ripresa con Cambiaso, ma poi il team pugliese ha pareggiato nei minuti finali con Rebic.Con questo pareggio, di fatto, lantus ha visto allontanarsi la vetta, visto che il Napoli è ora distante sei punti. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato contro il Bologna, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare una brutta notizia che riguarda un’importante trattativa di calciomercato.