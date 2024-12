Zonawrestling.net - WWE: Cambio in vista per GUNTHER? A Survivor Series segnali di un possibile turn face

I fan della WWE stanno parlando dicome non mai: l’attuale World Heavyweight Champion, secondo alcuni, starebbe iniziando a mostrare i segni di un, in particolare dopo alcuni dettagli emersi nel suo match dicontro Damian Priest. Nel match in questione, il campione ha potuto “usufruire” dell’aiuto di Finn Balor, che ha attaccato il suo ex alleato, ma che ha subito a sua volta la furia di. Il reporter Bryan Alvarez, parlando al Wrestling Observer Newsletter, ha lasciato intendere che la WWE starebbe iniziando a “piantare i semi” per undell’austriaco.gode da tempo della stima del pubblico grazie al suo immenso talento sul ring e di conseguenza, c’è una forte connessione tra il campione e i fan. L’idea, però, è che la WWE possa mettere in stand-by questi piani anche indi ungrande scontro con Goldberg, dove proprioricoprirebbe il ruolo del cattivo.