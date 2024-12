Sport.quotidiano.net - Ternana-Milan Futuro 3-0, Fere in scia alla capolista

Terni, 2 dicembre 2024 - Lainfila con merito il sedicesimo risultato utile consecutivo e grazievittoria ottenuta con un secco 3 a 0 sulriesce a mantenersi sulladellaPescara., festa rossoverde al "Liberati" E’ stata una doppia soddisfazione per il tecnico delleIgnazio Abate, per il quale la partita racchiudeva un significato particolare visti i suoi grandi trascorsi con il club rossonero. Abate ha optato per il suo modulo di gioco tradizionale e riproposto il tridente avanzato formato da Romeo, Cicerelli e Curcio che hanno agito alle spalle del centravanti Cianci. In difesa, invece, c’è stata la conferma per Casasola che nell’occasione ha vestito anche i panni da goleador realizzando una splendida doppietta. Curcio, nel primo tempo, si è visto negare il gol dal palo mentre Cianci ha calato il tris per i rossoverdi nella parte finale della gara.