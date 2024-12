Ilrestodelcarlino.it - Nuovo impianto di risalita da 12 milioni

Se da una parte si sta lavorando per prolungare la vita tecnica dell’attuale seggiovia della stazione sciistica Monte Piselli, dall’altra si sta proseguendo con l’iter progettuale per ildi. Le certezze attualmente, per quanto riguarda la montagna al confine tra le province di Ascoli e Teramo sono due: la scadenza della ‘vita tecnica’ degli impianti ovvero il loro funzionamento in sicurezza e il finanziamento di ben 12di euro per la nuova seggiovia. Due certezze che avrebbero dovuto dareimpulso alla montagna e che invece sono state per troppi mesi un ostacolo all’apertura della nuova stagione sciistica. Per poter far funzionare gli impianti dioccorrono infatti circa 40.000 euro per la proroga e per ilcollaudo. Operazione necessaria in attesa di fare spazio aldifinanziato proprio con i 12di euro.