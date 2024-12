Lanazione.it - "Non siamo una colonia. No ai paracadutati"

"Basta presidenti che non conoscono il porto e che hanno bisogno di mesi per iniziare a capire". All’insegna dello slogan ’Nonuna’ la Community portuale spezzina entra con decisione nel dibattito per l’indicazione del nome del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale. Il tema è più che mai di attualità, visto che lo stesso viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi ai tempi della campagna elettorale per le Regionali ebbe modo di chiarire che le buste con le candidature non sarebbero state aperte prima della fine di novembre e che dunque il nome del futuro presidente dell’Authority di via del Molo non sarebbe stato reso noto se non ad anno nuovo. "Non è nostro compito indicare nomi – affermano coralmente i componenti la Community – ma è nostro diritto esigere rispetto e delineare l’identikit di un futuro presidente che non sia, come già troppe volte accaduto in questi anni con risultati contradditori, paracadutato ma che abbia nel suo identikit l’essere espressione di questo territorio.