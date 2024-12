Dailymilan.it - Milan, Fabio Volo: Berlusconi amava la squadra. Oggi vogliono soldi non trofei

rimpiange ildi Silvioe Arrigo Sacchi: adesso non è gestito al meglio, contano di più i soldiNatoista, papà interista e sorella juventina.ha nel cuore ildai tempi di Arrigo Sacchi e degli olandesi, unafortissima, che ha conquistato il mondo e il cuore dello scrittore, uscito con il suo ultimo libro “Ballermo la musica che suonano”, che si avvia alle 10 milioni di copie.Alla Gazzetta dello Sportracconta del suo amore per quel, senza dimenticare Hateley e Wilkins:Ilche ho amato? Quello di Sacchi e degli olandesi. Ma anche Hateley e Wilkins. I miei campioni Van Basten, ma pure Donadoni per i cross dalla fascia.porto Sebastian (11 anni) e Gabriel (9) a SanSiro e seguo le partite con loro. Loro giocano e amano sì Leao, ma soprattutto Vinicius, Mbappè.