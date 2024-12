Ilgiorno.it - Medico per gli invisibili una legge senza dottori. L’Ordine: vigileremo

Bisogni sanitari in aumento tra le persone che sono già in grave marginalità, ma anche tra chi vive situazioni di povertà in modo ancora meno visibile. Il Senato ha da poco approvato lache assicura l’assistenza sanitaria, in particolare ildi base, alle personedimora, colmando un gap normativo. Ma, soprattutto in Lombardia, mancano medici di medicina generale. Inoltre, i bisogni deidimora sono complessi, vanno dalle dipendenze alle patologie psichiatriche spesso neanche diagnosticate, all’astotale di reti sociali e famigliari. "Siamo in un contesto in cui non possiamo voltarci dall’altra parte – ha sottolineato Elia Croce,di Fondazione Poliambulanza, professore di medicina sociale alla Cattolica di Brescia –. Non riusciamo neanche più a dimettere gli anziani il venerdì pomeriggio, perché i figli non riescono a prendersene carico, perché devono badare ai propri figli.