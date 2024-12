Oasport.it - Max Verstappen soddisfatto: “Sono molto fiero di questa vittoria a Lusail, mi sono divertito”

Vi eravate illusi? No, Maxha voluto mettere il sigillo anche(Qatar), sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Magari, i suoi avversari pensavano che l’olandese stesse ancora smaltendo qualche G&T da Las Vegas, dove l’alfiere della Red Bull ha festeggiato il quarto titolo mondiale consecutivo.L’ottava posizione nella Sprint Race e le difficoltà nel corso del time-attack di venerdì per la gara del sabato avevano fatto credere che il fine-settimana fosse di “riposo” per Max. Niente di più sbagliato perché per che il colui che va in giro con il n.1 sul muso ha ribadito il concetto: “Il miglioreio“.Ed eccolo che, dopo la pole-position cancellata per penalità ai danni di George Russell, è arrivata l’affermazione odierna, la nona del 2024 e la 63ª nel proprio percorso agonistico.