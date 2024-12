Romadailynews.it - Malore per Bove, panico al Franchi

Attimi diallo stadio Artemiodi Firenze,si accascia in campo.Oggi durante la 14° giornata di Serie A mentre si disputava la partita Fiorentina-Inter al minuto 17? Edoardocentrocampista dato in prestito dall’AS Roma alla Fiorentina si è accasciato sul campo improvvisamente. In suo soccorso sono arrivati i compagni di squadra e i giocatori nerazzurri che dal campo immediatamente hanno chiamato lo staff medico.Gli staff medici delle due squadre prontamente si sono avvicinati, i compagni di squadra si sono messi a protezione del centrocampista grigliato per ostruire la vista, mentre i medici della Fiorentina, guidati dal dottor Luca Pengue, hanno praticato il massaggio cardiaco a.L’ambulanza ha trasportato urgentemente il giocatore all’ospedale Careggi di Firenze.